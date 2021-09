Taxifahrer in China ruft Polizei : Mann versucht Frauenleiche in blutverschmiertem Koffer zu transportieren

Das 19-jährige Opfer soll eine Kollegin des mutmasslichen Täters gewesen sein. Sie sollen sich aus einer Karaoke-Bar gekannt haben.

Bei dem Versuch, eine Frauenleiche in einem Koffer per Taxi zu transportieren, ist ein Verbrecher in China überführt worden. Der Taxifahrer rief die Polizei, als er dem Mann helfen wollte, dessen Koffer in sein Taxi zu laden. Dabei entdeckte der Fahrer verdächtige Blutspuren, wie die Polizei von Taihe in der südostchinesischen Provinz Jiangxi nach dem Vorfall vom Dienstag mitteilte.