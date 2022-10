Kopenhagen : Mann wollte mit Messer in iranische Botschaft eindringen

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in Dänemark versucht, in die iranische Botschaft einzudringen. (Archivbild)

In Kopenhagen hat ein Mann versucht in die iranische Botschaft einzudringen.

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in Dänemark versucht, in die iranische Botschaft in Kopenhagen einzudringen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde ein 32 Jahre alter Iraner auf dem Gelände der Botschaft festgenommen. Teheran warf dem Mann vor, die Botschafterin Afsaneh Nadipur bedroht zu haben.