Über 1600 Kilometer - Boot-Bastler versuchte, von Florida nach New York übers Meer zu «laufen»

Mehrere amerikanische Medien berichten über den abgebrochenen Versuch eines Mannes, über 1600 Kilometer in einem selbstgebauten und allein durch die eigene Körperkraft angetriebenen Boot zurückzulegen. Der Mann kam am Samstag an einem Strand entlang der Atlantikküste des US-Bundesstaates Florida, nahe der Stadt St. Augustine, an Land. Neben ihm erblickten die besorgten Strandgäste ein Gefährt, das einem überlebensgrossen Hamsterrad ähnelte.