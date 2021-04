So hatte ein Mann in Altdorf (Bild) und Erstfeld am Wochenende Plüschtiere verteilt. Das führte zu Verunsicherungen bei verschiedenen Eltern.

Auf sozialen Medien machte sich im Kanton Uri Verunsicherung breit, weil ein Mann in Altdorf und Erstfeld Plüschtiere an Kinder verteilte.

«Am Wochenende erhielt die Kantonspolizei Uri mehrere Meldungen zu einem verdächtigen Ansprechen von Kindern in Altdorf und Erstfeld», heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri vom Dienstag. Laut Meldungen hatte ein Mann Plüschtiere an Kinder verteilt. Bei diversen Eltern habe dies zu Verunsicherungen geführt, worauf etwa auf Facebook oder Whatsapp darüber berichtet wurde. «Die Eigendynamik dieser Nachrichten führte zu mehreren Anfragen bei der Kantonspolizei Uri», so die Mitteilung.