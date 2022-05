Martigny VS: Mann (37) verunfallt beim Stand-Up-Paddling tödlich

Zu Unfall kam es in der «Gouille du Rosel» in Martigny

Beim Stehpaddeln ist in Martigny VS ein 37-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Am Mittwoch gingen gegen 17.30 Uhr bei den Zentralen der Kantonspolizei und dem Notruf 144 mehrere Anrufe ein, in denen von einem Mann berichtet wurde, der beim Paddeln in der «Gouille du Rosel» in Martigny von der Wasseroberfläche verschwunden war. Dies schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung.