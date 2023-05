Basel: Zwei Frauen sollen ihn um tausende Franken betrogen haben

20min/Steve Last

Am Dienstagnachmittag konnten zwei mutmassliche Betrügerinnen von der Basler Staatsanwaltschaft festgenommen werden. Die 48-jährige Serbin und die 23-jährige Österreicherin werden verdächtigt, einen 70-Jährigen um mehrere Tausend Franken betrogen zu haben. (Symbolbild)

