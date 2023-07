Blitschlag in Ménières: Jetzt spricht der Feldbesitzer

Am Freitagmorgen wurden in Ménières zwei Männer im Alter von 16 und 51 Jahren von einem Blitzschlag verletzt. Laut der Kantonspolizei Fribourg wurden die beiden vor Ort von Sanitäterinnen und Sanitätern und der Rega verarztet, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der 51-Jährige wurde schwer verletzt. Während des Einsatzes schlug ein zweiter Blitz in unmittelbarer Umgebung eines Polizisten und eines Rega-Piloten ein. Es blieben jedoch beide unverletzt.