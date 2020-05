Bex VD

Mann von Hund gebissen und schwer verletzt

Ein 74-jähriger Mann ist am frühen Freitagnachmittag in Bex VD durch Hundebisse schwer verletzt worden. Er schwebt nicht in Lebensgefahr. Der Mann wollte in einer Wohnung Arbeiten ausführen, als er vom Hund der Rasse Dogo Argentino angefallen wurde.