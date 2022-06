Bundesgericht: Mann von Tram angefahren, aber VBZ haftet nicht – weil er aufs Handy schaute

In der Folge forderte er von der Stadt Zürich als Inhaberin der VBZ eine Genugtuung.

Am 20. Februar 2019 stand ein Mann an einer Tramhaltestelle und war mit seinem Handy beschäftigt. Das einfahrende Tram der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) bemerkte er nicht, da er diesem den Rücken zugewandt hatte. Unvermittelt und ohne nach links zu schauen, betrat er den Gleisbereich – und wurde vom Tram erfasst und schwer verletzt. In der Folge forderte er von der Stadt Zürich als Inhaberin der VBZ eine Genugtuung.