Rabius GR, 30.12.2020: Ein 44-jähriger Mann stürzte am Montagabend am Bahnhof in Rabius zu Boden, nachdem er von einem Zug gestreift wurde. Der Mann zog sich Brüche an Rippen und Schulter zu. Er wurde ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Graubünden geht von einem Unfall aus.