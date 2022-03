Olten SO – Mann vor einfahrenden Zug gestossen – Verdächtiger (19) stellt sich der Polizei

Die Auseinandersetzung geschah am Gleis zwei in Olten.

Am Mittwoch publizierte die Solothurner Staatsanwaltschaft verpixelte Bilder eines Mannes, der im Verdacht steht, einen anderen Mann am Bahnhof Olten vor einen einfahrenden Zug gestossen zu haben. Mit Erfolg: Noch am selben Tag meldete sich ein 19-Jähriger bei der Kantonspolizei und stellte sich. Er wurde vorläufig festgenommen.