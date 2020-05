Tötungsdelikt Wasterkingen

Mann vor Gericht, weil er Ehefrau vor Augen des Sohnes erstach

Ein Montenegriner ist geständig, seine Ehefrau mit dem Messer getötet zu haben. Er will aber einen Freispruch. Die Vorinstanz hatte ihn zu elf Jahren Gefängnis verurteilt.

Als eine «Tragödie, die kaum zu überbieten ist», bezeichnete die Staatsanwältin die Tat am Prozess vor dem Bezirksgericht Bülach im Februar 2019. Der zwölfjährige Sohn hatte mitansehen müssen, wie der Vater seiner Mutter das Küchenmesser mitten ins Herz stiess. Der Knabe und zwei seiner drei Geschwister alarmierten die Sanität und begannen unter telefonischer Anleitung des Disponenten von Schutz & Rettung mit der Reanimation. Doch die 45-jährige Mutter erlag noch in der Wohnung ihren Verletzungen. Die Tat vom 17. Oktober 2017 in der Unterländer Gemeinde Wasterkingen war der traurige Schlusspunkt eines jahrelangen Beziehungsstreits zwischen einem Ehepaar aus Montenegro.