Köln : Mann flüchtet zu Fuss vor Polizei auf Autobahn und wird überfahren

Ein 37-Jähriger wurde beim Überklettern der Mittelleitplanke von einem Auto erfasst und erlag seinen Verletzungen. Zuvor flüchtete er vor einer Polizeikontrolle auf einem Rastplatz.

Feuerwehrleute und Polizisten im Einsatz nach einem tödlichen Unfall an der Autobahn bei Aachen.

Bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein 37-Jähriger am Sonntagabend auf eine Autobahn bei Aachen gelaufen und überfahren worden. Der Mann sei vom Auto einer jungen Familie erfasst und tödlich verletzt worden, teilten die Beamten am Montag in Köln mit. Der Vorfall ereignete sich demnach bei der Kontrolle eines mit drei Menschen besetzten Fahrzeugs auf einem Rastplatz.