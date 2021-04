«Bitcoin Fog» - Mann wäscht Bitcoins im Milliardenwert und fliegt auf

Nun ist er aufgeflogen und wurde in Los Angeles festgenommen.

Darüber sollen Deals in Milliarden-Höhe abgewickelt worden sein.

Einer der grössten Bitcoin-Geldwäscher wurde in Los Angeles festgenommen.

In Los Angeles wurde ein Mann verhaftet, der hinter einer der grössten Bitcoin-Wäsche überhaupt stecken soll. Dem 32-Jährigen wird vorgeworfen, das Portal «Bitcoin Fog» während mehr als zehn Jahren betrieben zu haben, wie das US-Justizministerium auf seiner Website mitteilt. Dabei handelt es sich um eine Plattform, über welche mehr als 1,2 Millionen Bitcoin gelaufen sind – das ist momentan das Äquivalent von mehr als 59 Milliarden Franken.

Aufgeflogen

Zum Verhängnis wurde dem Mann die Tatsache, dass bei Bitcoin sämtliche Transaktionen in sogenannten Ledgern dokumentiert werden. Zwar setzen Portale wie «Bitcoin Fog» alles daran, die Transaktionen so anonym wie nur möglich zu halten, beispielsweise indem sie die Überweisungen von sauberen und illegalen Bitcoin miteinander vermischen. In diesem Fall ist das illegale Geschäft aber trotzdem aufgeflogen.