In Guntershausen TG wurde eine 12-Jährige am Donnerstag im Schulhaus von einem Unbekannten sexuell bedrängt. Der mutmassliche Täter wurde verhaftet. Er ist polizeilich bekannt.

Darum gehts Ein zwölfjähriges Mädchen wurde auf dem Schulgelände in Guntershausen sexuell bedrängt.

Der Mann konnte noch am gleichen Nachmittag verhaftet werden.

Die Ermittlungen laufen trotzdem noch weiter.

Der Mann war der Polizei schon bekannt.

Die Schülerin (12) wurde im Schulhaus in Guntershausen TG am Donnerstag kurz vor 10 Uhr von einem unbekannten Mann sexuell bedrängt. Als das Mädchen um Hilfe schrie, ergriff der Mann die Flucht. Bereits am Donnerstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, konnte die Polizei einen tatverdächtigen Mann verhaften.

Der 30-jährige Schweizer ist seither inhaftiert. «Die Zeugenhinweise müssen noch ausgewertet werden», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Weitere Abklärungen seien ebenfalls noch am Laufen. «Der Mann war der Polizei schon vorher bekannt», so Graf. Die Polizei habe in den letzten Monaten schon mehrfach mit ihm zu tun gehabt.

Mutter zufrieden mit Reaktion der Schule

«Mit so einem Übergriff rechne man nicht», sagte Selina Beck, deren Sohn in die Primarschule Guntershausen geht. Die besorgte Mutter ist zufrieden mit den getroffenen Massnahmen, wie sie im nachfolgenden Video sagt. «So wie die Schule reagiert hat, vertraue ich darauf, dass auf die Kinder aufgepasst wird. Ganz weg ist die Angst aber nicht», so Beck.

Selina Beck, deren Sohn an die Schule geht, wo der sexuelle Übergriff passierte, äussert sich zum Vorfall. 20 Minuten