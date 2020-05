Polizeimeldungen Ostschweiz

Mann war fünf Stunden unter Quad gefangen

Am Mittwochvormittag hat sich auf einer Bergstrasse in Pigniu ein Quad überschlagen. Der Lenker wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Durch die Wucht des Zusammenstosses wurde das Auto in die Luft geschleudert, gedreht und kam auf dem Autodach liegend zum Stillstand. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen, konnte aber selbständig einen Arzt aufsuchen. Das Auto erlitt einen Totalschaden. Der Sachschaden am Metallpfosten und an der Liegenschaft wird auch rund 1000 Franken geschätzt.

Neuhaus SG, 05.05.2020: Am Dienstag hat eine 58-jährige Autofahrerin einen Selbstunfall verursacht. Die Frau war um 13.40 Uhr mit ihrem Auto von Neuhaus in Richtung Eschenbach unterwegs. Gemäss Angaben der Autofahrerin geriet ihr Auto auf Grund einer momentanen Unaufmerksamkeit über den rechten Fahrbahnrand. Darauf prallte sie mit ihrem Auto gegen eine Hausmauer und einen Metallpfosten.

Der 56-Jährige fuhr am Mittwochmorgen von Pigniu kommend über eine Bergstrasse in Richtung Stavel da Maner. Auf der unebenen Fahrbahn geriet sein Fahrzeug rechtsseitig von der Fahrbahn ab und überschlug sich einmal einen Abhang hinunter, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt. Der Lenker wurde unter dem Quad eingeklemmt und konnte sich aus eigener Kraft nicht befreien. Kurz vor 13 Uhr gelang es ihm, über das Mobiltelefon einen Kollegen zu alarmieren. In dessen Nähe befand sich zufälligerweise eine Patrouille der Kantonspolizei Graubünden.