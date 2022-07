Poschiavo GR : Mann war zehn Minuten unter Wasser – jetzt ist er gestorben

Am Sonntag ist es beim Lago di Poschiavo zu einem Badeunfall gekommen, bei dem sich ein 54-Jähriger schwer verletzte. Das Unfallopfer ist am Mittwochnachmittag gestorben.

Der Italiener wurde am Samstag mit der Rega ins Kantonsspital in Chur geflogen. Dort ist er am Mittwoch verstorben.

In diesem rund 2,5 Kilometer langen See geschah der Unfall.

Anschliessend wurde er ins Kantonspital Graubünden in Chur geflogen. Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag in einem Communiqué schreibt, ist der Mann am Mittwoch seinen Verletzungen erlegen.