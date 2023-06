Schweiz: Mann wechselt Geschlecht – weil er nicht ins Militär will

Um den Militärdienst nicht antreten zu müssen hat ein junger Mann auf dem Standesamt sein Geschlecht gewechselt. Seit im 2022 die Anpassung des Geschlechtseintrags in der Schweiz vereinfacht wurde, hatten in den ersten Monaten in den grössten Schweizer Städten schon rund 350 Menschen ihren Eintrag geändert .

Max fühlt sich als Mann und lebt als Mann

Max soll sich zu hundert Prozent als Mann fühlen und auch so leben. Der 23-Jährige sagt gegenüber der «SonntagsZeitung», dass es ihn erstaunt, wie einfach es für ihn war, seinen Geschlechtseintrag zu wechseln. Er sei in der Mittagspause mit dem Velo aufs Standesamt gefahren und in zwei Minuten «war die Sache erledigt». – und er hatte sich in eine Frau verwandelt.