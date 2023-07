Strafgericht Basel-Stadt: Mann wegen Vergewaltigung der eigenen Stieftochter vor Gericht

1 / 4 Ein Mann muss sich wegen mehrfacher Vergewaltigung und mehrfacher sexueller Nötigung vor dem Strafgericht Basel-Stadt verantworten. 20min/Celia Nogler Das Opfer war laut Anklageschrift seine damals 21-jährige Stieftochter. Die Vergangenheit der Frau war bereits von sexueller Gewalt geprägt. 20min/Celia Nogler Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er die psychisch kranke Frau enorm unter Druck gesetzt habe. 20min/Steve Last

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wirft einem heute 67-Jährigen vor, seine Stieftochter über ein Jahr lang vergewaltigt und sexuell missbraucht zu haben. Er soll die Taten im Zeitraum zwischen 2015 und 2016 begangen haben. Am Dienstag wird dem Schweizer am baselstädtischen Strafgericht der Prozess gemacht.

Gemäss Anklage ist der Fall besonders heftig. Denn: Die 21-jährige Frau wurde bereits in ihrer Kindheit Opfer von sexueller Gewalt. Aufgrund des sexuellen Missbrauchs im Alter von zwölf- bis 14-jährig, entwickelte die junge Frau diverse «Störungen», so die Staatsanwaltschaft. So hatte sie erhebliche Probleme damit, «Nein» zu sagen und konnte sich nicht dagegen wehren, wenn sie zu etwas gedrängt wurde.

Bereits als die Frau nach abgeschlossener Ausbildung zu ihrer Mutter und deren damaligen Ehemann in ihre Kleinbasler Wohnung zog, soll er sie berührt haben. Wegen der Belästigung soll es dann auch zu einer «Aussprache» mit ihrer Mutter und dem Mann gekommen sein.

Er soll sie einmal pro Woche vergewaltigt haben

Die Frau besuchte den Stiefvater auch noch, als die Mutter bereits nicht mehr bei ihm lebte. Oft tranken sie dann zusammen Alkohol, infolgedessen die junge Frau in seiner Wohnung schlief, weil sie nicht mehr mit ihrem Töffli fahren konnte. Er soll aber auch oft seine Arbeitspausen in ihrem Zuhause verbracht haben. Während diesen Besuchen verübte er die sexuellen Gewalttaten, so die Staatsanwaltschaft. «Etwa einmal pro Woche» setzte er die Frau trotz deren «Nein» derart psychisch unter Druck, bis sie die sexuellen Handlungen über sich ergehen liess.

Die Staatsanwaltschaft betont, dass dem Beschuldigten der sexuelle Missbrauch in ihrer Kindheit bekannt war. Er habe sich auch darüber hinweggesetzt, dass sein Opfer psychisch krank sei und sie sich nicht gegen Druck wehren könne.

Die Frau sei innerlich erstarrt, wenn er sie zum Sex drängen wollte, weil in ihr die Erinnerungen an die sexuellen Übergriffe in ihrer Kindheit aufgestiegen seien, heisst es weiter. Laut Anklage musste die junge Frau in der besagten Zeitspanne zwei Mal für eine längere Zeit stationär in die psychiatrische Klinik.

Die Verhandlung wegen mehrfacher Vergewaltigung und mehrfacher sexueller Nötigung ist auf drei Tage angesetzt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

