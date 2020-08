vor 43min

Badeunfall in Opfikon ZH

Mann will einem Kollegen helfen und ertrinkt

Nach einem Badeunfall ist in der Nacht auf Sonntag ein Mann verstorben. Er ist offenbar in eine Wasserwalze in der Glatt geraten.

Am Sonntag kam es in der Glatt bei Opfikon ZH zu einem tödlichen Badeunfall. Sind eine tödliche Gefahr: Sogenannte Wasserwalzen in Flüssen.

Ein 48-jähriger Mann ist bei einem nächtlichen Bad im Fluss Glatt bei Opfikon ZH ertrunken. Er hatte einem Kollegen, der in Schwierigkeiten war, helfen wollen und war selber in eine Wasserwalze geraten.

Der Mann wurde laut Angaben der Zürcher Kantonspolizei leblos aus dem Wasser gezogen. Er starb trotz Reanimationsmassnahmen noch auf der Unglücksstelle.

Zum Unfall kam es den Angaben zufolge kurz vor 01.00 Uhr, als der Mann mit weiteren Personen in der Glatt badete. Die Polizei untersucht den Hergang.