Es gibt aber einiges, was Nutzer tun können, um ihre Accounts oder jene ihrer Kinder zu schützen.

So wurde ein Account, der einer angeblich 14-Jährigen detaillierte Beschreibungen zu seinem Penis schickte, tagelang nicht gesperrt.

Wie ein Versuch von «BBC Panorama» zeigt, ist dem aber nicht in jedem Fall so.

Eigentlich geht Tiktok laut eigenen Richtlinien rigoros und zeitnah gegen pädokriminelle Inhalte und Personen auf ihrer Plattform vor. Wie ein Versuch des BBC- « Panorama »-Teams zeigt, ist dem in Wirklichkeit aber nicht so. Denn um zu testen, wie rasch tatsächlich gegen Grooming auf der Plattform vorgegangen wird, hat das BBC-Team einen Lockvogel erfunden und ein falsches Profil erstellt.

Hinter dem Profil steckt eine 23-jährige Studentin, die sich als 14-jähriges Mädchen ausgab. Mithilfe von Bildbearbeitungsprogrammen liess sie ihr Gesicht um rund zehn Jahre jünger erscheinen und hat immer wieder Clips auf Tiktok geladen, in welchen sie berühmte Tänze nachtanzte. Dazu hat sie die Hashtags #schoollife (Schulleben) und #schooluniform (Schuluniform) gesetzt.

Detaillierte Penis-Beschreibung

Das «Panorama»-Team musste nicht lange warten. Schon bald hatte das Profil der falschen 14-Jährigen eine Followerschaft aufgebaut, die hauptsächlich aus älteren Männern zu bestehen scheint. Einige dieser Follower meldeten sich sogar via Direktnachricht bei der Tiktokerin und einer fragte nach, ob sie seinen Penis sehen wolle – dazu beschrieb er diesen bis ins Detail. Er erzählte ihr auch, dass er 34 Jahre alt sei.

Tiktok erlaubt es eigentlich nicht, Usern, die jünger als 16 Jahre alt sind, Direktnachrichten zu verschicken. Um dies zu umgehen, geben viele Jugendliche aber ein falsches Geburtsdatum an. So auch der Lockvogel von BBC. In ihrer Bio hatte das Mädchen aber klar deklariert, dass es 14 Jahre alt ist. Als sie den Mann aus den Direktnachrichten darauf hinwies, antwortete dieser: «Oh, du bist minderjährig, sorry!»