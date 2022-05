Schaffhausen: Mann will Pizzas nicht teilen – Unbekannter schlägt mit Bierflasche zu

Am späten Freitagabend befand sich ein Mann mit zwei vollen Pizzaschachteln auf dem Nachhauseweg in der Stadt Schaffhausen.

Ein Mann wartete am Freitag um 23.45 Uhr am Bahnhof Schaffhausen auf den Bus. In seinen Händen hielt er zwei Pizzaschachteln. In der Folge kam ein Unbekannter hinzu und fragte den wartenden Mann, ob dieser die Pizzas mit ihm teilen würde. Als dieses Anliegen verneint wurde, drohte der unbekannte Mann dem Opfer sogleich mit einer erhobenen Bierflasche.