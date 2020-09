vor 57min

St. Gallen : Mann will Schaden begutachten und verursacht noch grösseren

Am Dienstagnachmittag touchierte ein Autofahrer in St. Gallen bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage Spisertor einen Pfosten. Beim Aussteigen vergass er das Auto zu sichern, weshalb es rückwärts in die Schranke rollte.