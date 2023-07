Freiburg : Mann will Sex mit Minderjährigem und wird von Polizei erwischt

1 / 2 Der Beschuldigte glaubte, sich auf der Datingplattform mit einem 14-jährigen Jugendlichen zu verabreden. (Symbolbild) Unsplash In Wirklichkeit verbarg sich hinter dem Pseudonym ein Freiburger Kantonspolizist. Police cantonale Fribourg/Kantonspolizei Freiburg

Darum gehts Ein 40-Jähriger köderte auf einer Datingplattform einen 14-jährigen Jugendlichen und vereinbarte mit ihm ein Treffen.

Was der Mann nicht wusste: Hinter dem Profil des vermeintlich Minderjährigen verbarg sich ein Polizist.

Der Beschuldigte ist nun wegen versuchter sexueller Handlungen mit einem Kind verurteilt worden.

Der Beschuldigte verabredete sich am 27. November 2020 auf dem Parkplatz der Eisbahn in Marly FR mit einem 14-jährigen Jugendlichen, den er auf einer Datingplattform für Homosexuelle kennen gelernt hatte. Statt des Minderjährigen tauchte jedoch die Polizei auf und hielt den Mann am Steuer seines Autos an. Im Wagen fanden die Beamten eine Dose Vaseline und Kondome. Der damals 40-jährige Freiburger hatte sich auf der Plattform in Wirklichkeit mit einem Polizisten unterhalten, der sich als Minderjähriger ausgegeben hatte, wie «La Liberté» berichtet.

Der Austausch über die Onlineseite dauerte etwa einen Monat. In dieser Zeit wollte der Beschuldigte vom vermeintlichen Jugendlichen wissen, welche Sexualpraktiken ihn interessierten, und fragte ihn insbesondere nach Oralsex. Auf den beschlagnahmten Datenträgern fand die Polizei über tausend pornografische Dateien mit sexueller Gewalt sowie etwa hundert Bilder von Kinderpornografie. «Ich schäme mich. Ich war schockiert und entsetzt über das, was ich gesehen habe», sagte der Freiburger am Dienstag vor dem Polizeirichter des Saanebezirks.

«Ich bereue es bitter»

In Bezug auf das Treffen vom 27. November 2020 gab der Beschuldigte an, nie die Absicht gehabt zu haben, mit dem vermeintlich Minderjährigen zur Tat zu schreiten. «Ich hielt am Strassenrand an, etwas abseits des Treffpunkts, und stieg nicht aus dem Auto aus. Mein Ziel war es, zu sehen, mit wem ich es zu tun hatte. Ich bereue es bitter und werde es nicht wieder tun.»

Seine Pflichtverteidigerin argumentierte, dass ihr Mandant lediglich Vorbereitungshandlungen vorgenommen habe, die nach Schweizer Recht nicht strafbar seien. «In der realen Welt hat er nie einer Fliege etwas zuleide getan. Die virtuelle Welt stellte seinen geheimen Garten dar. Er ist ein eher schüchterner und zurückhaltender Mann, der sich durch seine Pseudonyme hinter seinem Bildschirm lebendig fühlte. Er ist kein Sexualstraftäter.»

Lebenslanges Tätigkeitsverbot

Der Richter sprach den Angeklagten dennoch wegen versuchter sexueller Handlungen mit einem Kind schuldig und verurteilte ihn zu zehn Monaten Gefängnis und 100 Tagessätzen à 30 Franken, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden, sowie zu einer unbedingten Geldstrafe von 1000 Franken. Ausserdem verhängte er gegen den Mann, der selbstständig im Bildungsbereich tätig ist, ein lebenslanges Verbot, eine berufliche oder sonstige Tätigkeit auszuüben, bei der er mit Minderjährigen in Kontakt kommen könnte. Für den Richter war klar: «Es besteht kein Zweifel daran, dass Sie an diesem Tag sexuelle Handlungen mit einem 14-jährigen Minderjährigen vornehmen wollten.»

Bist du minderjährig und von sexualisierter Gewalt betroffen? Oder kennst du ein Kind, das sexualisierte Gewalt erlebt? Hier findest du Hilfe: Polizei nach Kanton Kokon, Beratungsstelle für Kin der, Jugendliche und junge Erwachsene Castagna, Beratungsstelle bei sexueller Gewalt im Kindes- und Jugendalter Online Opferberatung Beratungsstellen der Opferhilfe Schweiz Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Bist du selbst pädophil und möchtest nicht straffällig werden? Hilfe erhältst du bei Forio, Beforemore und bei den UPK Basel.

