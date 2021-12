Dürrenroth BE : Mann will Tanne fällen – und wird von ihr erschlagen

Am Dienstagvormittag ist in der Gemeinde Dürrenroth ein Mann beim Holzen schwer verunfallt. Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

In einem Wald bei Dürrenroth ist ein Mann beim Holzen tödlich verunfallt.

Auf dem Gemeindegebiet von Dürrenroth ist am Dienstagvormittag ein Mann beim Holzen verunfallt. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des 59-jährigen Schweizers aus dem Kanton Bern feststellen, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen war der Mann am Morgen in ein nahe gelegenes Waldstück aufgebrochen und war dort im Begriff gewesen, eine Tanne zu fällen, als er von einem herunterstürzenden Teil des Baumes getroffen wurde. Drittpersonen fanden den verunfallten Mann in der Folge kurz nach Mittag leblos auf.