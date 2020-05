Nottwil LU

Mann wird auf Fussgängerstreifen angefahren und stirbt

Ein Fussgänger wurde am Mittwoch in Nottwil auf einem Fussgängerstreifen angefahren. Der 65-Jährige verstarb noch auf der Unfallstelle. Die Kantonsstrasse musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Ein Fussgänger ist am Mittwochabend in Nottwil LU auf einem Fussgängerstreifen angefahren worden. Der 65-Jährige verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.

Am Mittwoch gegen 19.50 Uhr fuhr ein 20-jähriger Autofahrer in Nottwil auf der Bahnhofstrasse in Richtung Kantonsstrasse, wo er rechts in Richtung Sursee abbog. Gleichzeitig trat ein 65-jähriger Fussgänger auf die Strasse, um auf einem Fussgängerstreifen die Kantonsstrasse zu überqueren. Es kam zu einem schweren Zusammenstoss. Der Fussgänger wurde weggeschleudert.