Polizeimeldungen Ostschweiz

Mann wird aus Versehen von Nachbar angeschossen

Ein 43-Jähriger wurde am Sonntag in der Region Fürstenland-Neckertal bei einem Schiessunfall von einem Nachbarn getroffen. Er musste ins Spital. Die Kantonspolizei St. Gallen ermittelt.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag im Neckertal.

Mit einer Schussverletzung wurde am Sonntagnachmittag ein 43-jähriger Mann aus der Region Fürstenland-Neckertal ins Spital Wil eingeliefert, wie FM1Today am Donnerstag berichtet. Wie Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, gegenüber 20 Minuten sagt, wurde der Mann von einem 45-Jährigen aus der Nachbarschaft angeschossen. «Es handelt sich dabei nicht um den direkten Nachbarn», so Krüsi.