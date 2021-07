Mann wird in Rheinklingen bei Forstarbeiten tödlich verletzt

Wil SG, 10.07.2021: In seinem Zimmer hat ein 16-Jähriger ein neues Feuerzeug getestet, indem er ein Blatt Papier anzündete. Dieses löschte er anschliessend und legte es beiseite. Kurze Zeit später löste der Brandmeldealarm aus. Die Familie entdeckte den Brand in einem Wäschekorb und konnte ihn selbst löschen. Die Feuerwehr wurde dennoch alarmiert. Der Sachschaden beträgt rund 10’000 Franken, verletzt wurde niemand.

Hinterrhein GR, 11.07.2021: Am Sonntagabend kam es am San Bernardinopass zu einem Unfall. Ein 21-jähriger Lenker kam mit einem 20-jährigen Beifahrer mit dem Auto von der Strasse ab. Das Fahrzeug fiel über eine Stützmauer. Gestoppt wurde es erst nach 40 Metern von Bäumen. Beide Insassen wurden verletzt mit der Rega ins Spital geflogen.

Bei einem Arbeitsunfall am Mittwoch in Rheinklingen TG verstarb ein 52-jähriger Mann noch auf der Unfallstelle. Der 52-Jährige war kurz nach elf Uhr zusammen mit einem weiteren Arbeiter im Waldgebiet «Oomisbüel» mit Holzfällerarbeiten beschäftigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann von einem herunterfallenden Ast getroffen und schwer verletzt, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau heisst.



Trotz medizinischer Versorgung eines Arztes, des Rettungsdienstes sowie einer Rega-Besatzung erlag der Arbeiter noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Zur Spurensicherung und Klärung der Unfallursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen.