Monthey VS : Mann wird bei Holzfäller-Arbeiten von Ast getroffen – tot

In Monthey VS ereignete sich am Mittwochnachmittag ein tödlicher Arbeitsunfall. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

1 / 1 In Monthey kam es am Mittwoch zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Kapo Wallis

Der tödliche Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf einer Wiese bei Monthey VS. Ein Mann war damit beschäftigt, einen Ast von einem Baumstamm abzutrennen. Dabei befand sich der Baum teils auf den Gabelzinken eines Gabelstaplers. Der Baumstamm geriet in Bewegung, wobei einer der Äste den Arbeiter traf, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt.

Trotz des raschen Eingreifens der Rettungskräfte und eingeleiteter Reanimation verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Beim Opfer handelt es sich um einen 50-jährigen Mann aus Aserbaidschan mit Wohnsitz im Unterwallis. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet.

