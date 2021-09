Rentner wird bei Jägertreff in La Punt Chamues-ch spitalreif geschlagen

Der Täter ist Lehrer an einer Schule in Graubünden und unterrichtet weiterhin.

Eigentlich hätte es ein geselliger Jägerabend werden sollen: Am 19. August trafen sich 18 Jägerinnen und Jäger im Jägerhaus Chesa Laudenbacher in La Punt Chamues-ch GR zum alljährlichen Jägerabend, wie die Südostschweiz (Bezahlartikel) am Dienstag berichtet. Doch kurz nach zwei Uhr ereigneten sich wüste Szenen im «Jägerstübli». Einer der Jäger griff einen Kollegen gewaltsam an. Beim Täter handelt es sich um einen Lehrer an einer Schule in Graubünden, das Opfer ist Rentner.