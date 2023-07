Zürich: Mann wird bei Langstrasse beraubt und spitalreif geschlagen

Das ist passiert

Heftiger Angriff im Kreis 4: Am frühen Samstagmorgen, kurz vor sechs Uhr, erhielt die Stadtpolizei Zürich die Meldung über eine verletzte Person an der Piazza Cella im Kreis 4. Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, hätten die ausgerückten Polizistinnen und Polizisten vor Ort einen 51-jährigen Italiener angetroffen, der Verletzungen an Kopf und Extremitäten aufwies. Von Schutz & Rettung Zürich sei er zur stationären Behandlung ins Spital gebracht worden.