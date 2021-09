Berner Schützenmatte : Mann wird bei Raufhandel niedergestochen

Blutige Auseinandersetzung auf der Berner «Schütz». Nachdem zwei Gruppen aneinander geraten waren, mussten drei Verletzte ärztlich behandelt werden.

Auf der Berner Schützenmatte endete ein Streit zwischen zwei Gruppen mit einem Messerstich. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, gerieten am Samstag gegen zwei Uhr in der nähe des Skateparks mehrere Männer aneinander. «Einer der Männer erlitt im Zuge der Ereignisse eine Stichverletzung», so Kapo-Sprecherin Isabelle Wüthrich. Zwei weitere Männer hätten sich unter anderem aufgrund von Reizstoff, welcher von Beteiligten bei der Auseinandersetzung versprüht worden war, ärztlich behandeln lassen müssen.