In Locarno musste ein 79-Jähriger für eine Knie-Operation ins Spital. Bei seinem Eintritt in die Santa-Chiara-Klinik musste der Mann einen Corona-Test machen, der sich als negativ erwies.

Der Eingriff am 12. Oktober verläuft problemlos, danach muss er noch 7 Tage im Spital bleiben und wird dann zur Erholung in die Klinik Hildebrand bei Brissago verlegt. Dort muss er jedoch beim Eintritt in die Klinik keinen Test machen, wie auch die anderen Patienten, die in die Klinik kommen.