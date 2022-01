Basel – Mann wird in der Nacht ausgeraubt, Angreifer lässt ihm nicht mal die Jacke

Am Abend davor wurde ein 16-Jähriger im Sarasinpark in Riehen BS ausgeraubt.

Im Nachtigallenwäldeli in Basel wurde am frühen Sonntagmorgen ein 37-Jähriger ausgeraubt.

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 37-jähriger Mann im Nachtigallenwäldeli in Basel von einem Unbekannten angesprochen, unvermittelt niedergeschlagen und ausgeraubt. Dies teilte die Basler Staatsanwaltschaft mit. Das Opfer sei nach vier Uhr auf dem Heimweg gewesen, als es angegriffen wurde. Neben einer Rolex habe der Täter auch eine blaue Daunenjacke geraubt. Das Opfer sei zu einer Bekannten in der Nähe gelangt und habe dort Polizei und Rettung verständigt. Letztere brachte ihn zur Kontrolle ins Spital. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.