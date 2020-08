vor 12min

Rheineck SG Mann wird ins Gesicht gespuckt, weil er auf Abstand hinwies

Auf dem Parkplatz vor dem Coop in Rheineck SG soll ein Mann mehrfach bespuckt worden sein. Dieser befindet sich seither in Selbstisolation und verlangt eine schnelle Aufklärung durch die Polizei. Diese ist informiert.

von Leo Butie

1 / 8 Auf diesem Parkplatz vor dem Coop in Rheineck SG ist es zu einer kurzen Auseinandersetzung gekommen. Foto: Leser-Reporter Ein 59-Jähriger soll von einem jüngeren Mann bespuckt worden sein, als er zuvor bei der Kasse auf den Mindestabstand hingewiesen hatte. Google Street View Der 59-Jährige befindet sich seither in Selbstisolation. Google Maps

Darum gehts Ein Streit eskaliert, nachdem ein Mann im Coop auf den Abstand hinweist.

Danach wurde dem Mann angeblich ins Gesicht gespuckt.

Der Fall ist bei der Kantonspolizei St. Gallen bekannt.

Für den betroffenen 59-Jährigen gehen die Ermittlungen aber zu langsam.

Wer spuckt, kann unter Umständen zum Corona-Test gezwungen werden.

Nach dem Einkaufen im Coop in Rheineck SG geriet ein 59-jähriger Balgacher am letzten Freitag in einen Streit, als der Abstand zwischen ihm und einem Paar an der Kasse nicht eingehalten wurde. Er habe das Paar zuerst auf den fehlenden Abstand hingewiesen. Das Paar habe ihn nicht ernst genommen, und sei ihm noch näher gekommen. Als er zu seinem Auto ging, sei er dann verfolgt worden, und man habe ihm zweimal ins Gesicht gespuckt. «Ich war völlig perplex und habe sofort mit Desinfektionsmittel das Gesicht gereinigt», so der Balgacher gegenüber 20 Minuten.

Er sei danach zurück in den Coop gegangen und habe vom Geschäftsleiter verlangt, dass er eine Kopie der Videoaufnahmen machen soll, damit man diese der Polizei übergeben kann. «Danach habe ich bei der Polizei angerufen, die mir sagte, ich solle zum Polizeiposten in St. Margrethen gehen», erzählt der 59-Jährige.

Normalerweise wäre er nicht zur Polizei gegangen. Doch in der momentanen Lage sei es einfach fahrlässig, jemanden so zu gefährden.

Seither in Selbstisolation

Auf dem Polizeiposten habe er die Sachlage geschildert und die Polizei um Aufklärung gebeten. Seither befindet sich der Mann in Selbstisolation. «Das Bundesamt für Gesundheit hat mir gesagt, ich sollte den Kontakt mit anderen Personen meiden und einen Test machen lassen, sollte ich Symptome entwickeln», schildert er seine Lage. Er verlangt auch, dass man einen Test beim Spuckenden durchführt.

Seither tut sich laut dem 59-Jährigen aber nichts. «Ich habe mich beim Coop erkundigt, und die Polizei hat die Kopien der Aufnahmen noch immer nicht abgeholt.» Für den 59-Jährigen ist es völlig unverständlich, dass die Polizei in seinem Fall nicht schneller reagiert. «Die Polizei muss rigoros dahinter», verlangt er. «Warum geht das so lange?»

Spuckender könnte zum Test verfügt werden

Bei der Polizei ist der Fall bekannt, bestätigt Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen. «Die Ermittlungen laufen, und es werden momentan Abklärungen gemacht», sagt er.

Auch Coop hat Kenntnis vom Vorfall in Rheineck. «Ja, dem Team in unserer Filiale in Rheineck ist der Fall bekannt», sagt Rolf Rotach von der Coop-Medienstelle. Dies sei der erste Fall, bei dem ein Kunde bespuckt wurde. «Wir haben keine Kenntnisse von weiteren oder ähnlichen Vorfällen. Die allergrösste Mehrheit unserer Kundinnen und Kunden verhält sich korrekt.»