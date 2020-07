Folgenreiches Zögern

Mann wird Kiefer entfernt, weil er 27 Jahre nicht zum Arzt ging

Darren Wilkinson hatte sich so sehr vor einem Zahnarztbesuch gefürchtet, dass er diesen 27 Jahre lang aufschob. Das hatte fatale Folgen.

Nur weil er dem Drängen seiner Frau nachgab, wurde entdeckt, dass mit seinem Kiefer irgendetwas nicht in Ordnung war.

Der 51-Jährige aus dem britischen Sheffield wäre sonst auch nach 27 Jahren nicht zum Zahnarzt gegangen, wie das Paar dem Magazin «Chat» erzählt hat. (Im Bild: der Artikel in der Zeitschrift «Chat»)

Erst nach 27 Jahren Pause nahm der 51-Jährige wieder auf dem Behandlungsstuhl Platz – und deutlich zu spät, wie sich zeigte. Der Zahnarzt entdeckte auf dem angefertigten Röntgenbild einen «massiven Schatten» von der Grösse einer geballten Faust. So etwas hatte selbst der Mediziner noch nie gesehen. Nach mehreren Tests folgte die Schockdiagnose: Der Unterkiefer des 51-Jährigen war von einem Ameloblastom, einem invasiven Tumor, völlig zerfressen worden.

«Der trostloseste Tag meines Lebens»

«Jeden Morgen war ein bisschen Blut auf seinem Polster, und manchmal hatte er auch richtig starken Mundgeruch», so Mel über die vergangenen Jahre. Wirklich Sorgen machte sie sich deshalb aber nicht: «Ich dachte, dass er sich einfach nicht ordentlich die Zähne putzt.»

«Die Diagnose zu bekommen, war absolut schrecklich. Er durfte nichts Festes essen, weil sein Kiefer an einigen Stellen so dünn war, dass er nur brechen würde», erzählt die Ehefrau weiter und fügt hinzu: «Ich habe ihn ins Krankenhaus gebracht und bin weggefahren – es war der längste und trostloseste Tag meines Lebens.»

Eine Blutvergiftung und sechs Not-OPs

Im Charles Clifford Dental Hospital in Sheffield sollte der Tumor dann so schnell wie möglich entfernt werden. Nach einer Verspätung wegen des Corona-Ausbruchs konnte der Brite im April dieses Jahres endlich in den OP. Beim komplizierten Eingriff mussten die Mediziner 90 Prozent seines Unterkiefers und auch alle Zähne entfernen, um auch den letzten Rest des Tumors zu erwischen. Als Ersatz wurden dem 51-Jährigen dafür Titanplatten eingesetzt.