Mann wird permanent durch seine Ex-Partnerin gestalkt – jetzt kommt sie in Flawil vor Gericht

Für den ehemaligen Lebensgefährten der Beschuldigten ist die Misere schwer zu ertragen. Wegen der Vorfälle könne er in der Nacht nicht schlafen und leidet wegen dem ganzen Stress an einem Tinnitus. Grund für die hohe Belastung sind die Belästigungen, die von der beschuldigten Frau, seiner Ex-Partnerin, ausgehen.

Immer wieder beim Haus aufgetaucht

Dies hielt die Beschuldigte aber nicht davon ab, immer wieder auf dem Grundstück des Mannes aufzutauchen. Auch versuchte sie immer wieder, ihn telefonisch oder via Mail zu erreichen. In der Anklageschrift werden mehrere Vorfälle aufgezählt, wo die Beschuldigte sich Zutritt zum Garten oder gar ins Haus verschaffte. In einem Fall warf sie einen Stein auf die Fassade des Hauses. Dieser hinterliess eine Delle am Fensterrahmen.