Grosseinsatz

Mann wird Rheinfall hinuntergespült – Suchaktion läuft

Ein Rettungshelikopter befindet sich derzeit über dem Rhein im Einsatz. Eine Person wird vermisst.

Laut einer Leser-Reporterin wurde eine Person gegen 15.30 Uhr den Rheinfall hinuntergespült. Es soll sich um einen älteren Mann gehandelt haben. Sie sagt: «Als wir den Mann entdeckten, war er mit den Knien tief im Wasser. Wir schrien er soll rauskommen, doch der Mann ging immer weiter rein.» Die Leser-Reporterin alarmierte sofort den Notruf. «Es ist so schrecklich so etwas mitzuerleben, man hat so minimale Chancen in diesem Fall jemanden zu helfen.»