Luzern : Mann wird tot in seiner Wohnung aufgefunden – eine Person festgenommen

Am letzten Juni Wochenende wurde ein Mann mutmasslich Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Polizei fand Am 27. Juni den leblosen Körper eines 31-Jährigen in seiner Wohnung im Quartier Reussbühl auf. Beim Opfer handelt es sich um einen Mann aus Afghanistan, der seit mehreren Jahren im Kanton Luzern gewohnt hat, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.