Schutz vor Corona-Ansteckung

Mann wird via Zoom zum Tode verurteilt

Ein Drogendealer wurde in Singapur zum Tode verurteilt. Damit sich niemand mit dem Coronavirus ansteckt, fand das Verfahren via Zoom-Konferenz statt.

Der 37-jährige Punithan Genasan wurde am 15. Mai zum Tode verurteilt. Das Verfahren fand via Zoom-Konferenz statt.

Ein Gericht in Singapur hat einen 37-jährigen Drogendealer zum Tode verurteilt. Weil wegen der Coronavirus-Pandemie sämtliche Gerichtsverfahren seit Anfang April im Homeoffice durchgeführt werden, wurde Punithan Genasan in einer Zoom-Videokonferenz zur Hinrichtung durch den Strang verurteilt. Wie «The Guardian» berichtet, ist es das erste Mal, dass die Justiz in Singapur eine Todesstrafe virtuell verhängt hat.