Auf der Luzernerstrasse im Luzerner Stadtteil Littau kam es am Donnerstagabend kurz vor 19.30 Uhr zu einem tödlichen Unfall. Ein Fussgänger wollte den Zebrastreifen auf der Höhe der Liegenschaft Nr. 88 überqueren, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilt. Eine Autofahrerin, die auf der Luzernerstrasse von Luzern in Richtung Littau fuhr, erfasste den Mann. Durch den Aufprall wurde der 42-Jährige 20 Meter weit nach vorne geschleudert und anschliessend von einem nachfolgenden Linienbus der VBL überrollt. Der Mann erlitt derart schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.