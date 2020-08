vor 34min

Guttannen BE

Mann wird von Felsbrocken getroffen und stirbt

Bei Guttannen BE hat sich am Freitag ein tödlicher Bergunfall ereignet. Ein 61-Jähriger erlag am Unfallort seinen Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich in der Region Strahlegg-Gletscher. Google

Bei einem Bergunfall im Berner Oberland ist ein 61-jähriger Aargauer ums Leben gekommen. Er wurde in der Region Strahlegg-Gletscher bei Guttannen unter Felsgestein eingeklemmt und tödlich verletzt.

Das teilte die Kantonspolizei Bern am Samstag mit. Sie nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kamen drei Berggänger am Freitagnachmittag vom Strahleggpass her und befanden sich kurz vor dem Aarbiwak, als sich oberhalb der Gruppe Felsgestein löste. Einer der Männer wurde vom Gestein getroffen, unter einem Felsbrocken eingeklemmt und dabei schwer verletzt.

Seine Kollegen kümmerten sich um die Erstbetreuung. Sie konnten aber nicht verhindern, dass der Mann noch vor Ort seinen Verletzungen erlag.