1 / 3 Der Hund biss den Mann am Freitag am Ufer der Reuss in Root in den rechten Oberschenkel. Vor der Bissattacke des unbekannten Hundes war das Opfer mit einem Paddelboot auf der Reuss unterwegs. Die Fahrt mit dem Paddelboot auf der Reuss endete für den 52-Jährigen am Freitag beim Arzt.

Darum gehts Ein Luzerner ist am Freitag am Uferweg der Reuss in Root von einem unbekannten Hund gebissen worden.

Die Besitzerin war mit drei freilaufenden Hunden unterwegs.

Sie weigerte sich, dem Opfer ihren Namen und ihre Adresse bekanntzugeben.

Der Mann erstattete Anzeige und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Die Polizei bestätigt den Vorfall und sucht Zeugen.

Am Freitagmorgen fuhr ein Luzerner* mit seinem Paddelboard die Reuss entlang. Gegen Mittag packte er in Root seine Sachen zusammen und ging mit Sack und Pack zu Fuss am Uferweg in Richtung Bahnhof. «Auf diesem Weg traf ich auf eine Frau und einen Mann, die mit insgesamt vier Hunden unterwegs waren», sagt der 52-Jährige, der im Kanton Luzern wohnhaft ist.

Drei Hunde liefen frei, der vierte wurde vom Mann an der Leine geführt. Plötzlich sind die drei freilaufenden Hunde auf den Mann zu gerannt und zuerst habe er gedacht, dass sie spielen wollen. «Plötzlich umzingelten sie mich, knurrten mich an und ich fuchtelte mit meiner Tasche und dem weiteren Gepäck herum, um die Hunde abzuwimmeln. Dann griff mich eines der Tiere knurrend an und biss mich in den rechten Oberschenkel», erzählt der Mann weiter. Die Hundehalterin hat laut dem Opfer nicht einmal versucht, ihre Hunde zurückzurufen.

Luzerner Polizei sucht Zeugen

Nach der Bissattacke sei die Hundehalterin in die Nähe des Mannes gekommen und hätte beschwichtigt, dass die Hunde nichts machen würden und das Bissopfer die Tiere erschreckt haben müsse. Der Mann mit dem angeleinten Hund sei einfach weitergelaufen, als ob er unbeteiligt gewesen sei. «Darauf angesprochen hat mir die Hundebesitzerin verweigert, ihren Namen und ihre Adresse bekannt zu geben und auch sie ist einfach weitergegangen.» In der Folge verständigte der Mann die Polizei, erstattete Anzeige und musste sich bei einem Arzt ein Medikament gegen Starrkrampf spritzen lassen.

Der Mann betont, dass er kein Hundehasser ist, ihn das Verhalten der Frau aber «hässig» macht. Der Vorfall ereignete sich ganz in der Nähe des Bahnhofs in Root. Die Frau beschreibt er etwa zwischen 50 und 60 Jahre alt. Die Hunderasse kann er nicht benennen. Die Grösse der Hunde beschreibt der Mann folgendermassen: «Sie waren so gross, dass die Schnauze auf der Höhe meines Oberschenkels war.» Ihr Fell war hellbraun und drei Hunde waren kurzhaarig. Einer der freilaufenden Hunde war langhaarig. Gebissen wurde er von einem der kurzhaarigen Tiere. Äusserlich seien die Tiere ähnlich wie Labradore gewesen. Allerdings hat der Mann eine kürzere Schnauze in Erinnerung.

Daniel Orthaber, Pikettoffizier der Luzerner Polizei bestätigt den Vorfall auf Anfrage: «Der Betroffene hat Anzeige erstattet und wir suchen Zeugen.»

* Name der Redaktion bekannt