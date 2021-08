Ibiza-Fähre : Mann wird von Schiffsschraube enthauptet

Vor der Küste Ibizas überfuhr in der Nacht auf Mittwoch eine Fähre ein Schlauchboot. Einem der zwei Insassen wurde dabei der Kopf abgetrennt.

Eine Fähre der Gesellschaft Baleària überfuhr in der Dienstagnacht bei der Einfahrt in den Hafen Ibizas ein Schlauchboot.

Ein Mann ist ums Leben gekommen, als eine Fähre nachts bei der Einfahrt in den Hafen der spanischen Mittelmeerinsel sein Schlauchboot überfuhr. Der 46-Jahre alte Spanier sei dabei enthauptet worden, teilte der spanische Seerettungsdienst am Mittwoch mit. Der Unfall habe sich am Dienstag gegen 23.35 Uhr ereignet.