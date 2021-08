Mann wird in St. Gallen von Unbekannten attackiert und schwer verletzt

In der Nacht auf Sonntag ist es in St. Gallen zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Im St. Galler Stadtzentrum ereignete sich in der Nacht auf Sonntag ein Streit, bei der eine Person schwer verletzt wurde. Die Stadtpolizei St. Gallen erhielt am frühen Sonntagmorgen die Meldung von einer Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen an der Brühlgasse. Die ausgerückten Patrouillen trafen einen schwer verletzten 38-jährigen Dominikaner an.