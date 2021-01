Kanton St. Gallen, 05.01.2021: In Wil SG konnte die Polizei am Dienstagmorgen beobachten, wie ein Mann in mehrere Briefkästen schaute und dabei einen Wohnungsschlüssel fand. Anschliessend begab er sich in das angrenzende Mehrfamilienhaus. Bei dem Mann wurde typisches Einbruchswerkzeug gefunden. Am Abend des selben Tages klauten am Bahnhof St. Gallen drei Männer Handyzubehör aus der Handtasche einer Frau. Alle Männer konnten festgenommen werden.