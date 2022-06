Verbier VS: Mann wird von zusammenstürzender Mauer verschüttet und stirbt

In Verbier kam es zu einem Arbeitsunfall bei Renovierungsarbeiten, bei dem ein Mann ums Leben kam.

Am Freitagmorgen gegen 9 Uhr ereignete sich auf einer Baustelle in Verbier ein Arbeitsunfall, bei dem ein 47-Jähriger Portugiese ums Leben kam. Bauarbeiter waren mit der Instandsetzung eines Stadels beschäftigt, als der im Unterwallis wohnhafte Mann sich im Inneren einer Baugrube befand. Als ein Teil der Umfassungsmauer einstürzte, wurde der Mann verschüttet, wie es in der Medienmitteilung der Kapo Wallis heisst.