Auseinandersetzung in Sitten VS - Mann wird zu Boden gestossen und stirbt – fünf Täter festgenommen

Ein Mann geriet in Sitten in eine Auseinandersetzung mit einer Gruppe junger Menschen. Am 7. September kurz nach zwei Uhr wurde der 70-Jährige von den Jugendlichen zweimal zu Boden gestossen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Zwei Tage später erlag er seinen schweren Verletzungen im Spital.