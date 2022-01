Beim Fremdgehen erwischt : Mann wirft 15 Kilogramm schwere Schlafzimmertür auf seine Frau

Ein Oberwalliser ertappte seine Frau beim Fremdgehen – und drehte komplett durch. Nun stand er wegen schwerer Körperverletzung und sexueller Nötigung vor Gericht.

Das Walliser Kantonsgericht musste sich am Mittwoch mit einem Fall von häuslicher Gewalt auseinandersetzen. Dieser ereignete sich im Sommer 2019: Ein zwischen 40 und 50 Jahre alter Oberwalliser erwischte seine Frau in einer intimen Situation mit einem gemeinsamen Freund, wie der «Walliser Bote» berichtet. Gemäss Anklageschrift schlug der Beschuldigte den beiden daraufhin mit der Faust ins Gesicht, malträtierte seine Gattin mit den Schuhen und warf schliesslich die 15 Kilogramm schwere Schlafzimmertür auf sie.

Später am selben Abend habe der Angeklagte während mehrerer Stunden verschiedene sexuelle Handlungen an seiner Frau vollzogen. Diese habe mehrmals geltend gemacht, dass sie dies nicht wolle und er ihr wehtue. Beim Opfer wurden später diverse Blutergüsse, Rissquetschwunden sowie ein Riss im Analbereich festgestellt. Ausserdem habe die Frau eine Depression erlitten und sich in psychologische Behandlung begeben müssen, wie es weiter in der Anklage heisst. Der Mann erstattete einige Wochen später Selbstanzeige.