Saxeten: Mann wirft Beil nach Polizist

Der Vorfall mit dem Beil ereignete sich in Saxeten BE.

Am Mittwochmorgen wurde der Kantonspolizei Bern ein aggressiver Mann in Saxeten gemeldet. Einsatzkräfte rückten aus und fanden den Mann vor Ort. Dies teilt die Polizei am späten Mittwochnachmittag mit. Als sie den Mann kontrollieren wollten, widersetzte er sich den Anweisungen der Polizisten, stiess Drohungen und Beschimpfungen aus – und nahm ein Beil aus einer Tasche, die er mit sich trug.